В ЦБ объяснили взятую паузу по ключевой ставке «после 10 шагов вниз»

Центробанк (ЦБ) следует базовому сценарию по ключевой ставке, несмотря на паузу в ее снижении, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов. На заседании 11 сентября ЦБ сохранил ставку на уровне 14% годовых.

Как уточнил господин Тремасов, ЦБ взял «первую паузу после 10 шагов вниз». «Возникают вопросы, что это — окончание цикла снижения ключевой ставки, цикла смягчения ДКП, либо это действительно пауза, а может быть, вообще нужно готовиться к повышению, к ужесточению денежно-кредитной политики? Главный тезис заключается в том, что это консолидированное мнение совета директоров — мы остаемся в рамках базового сценария»,— сказал представитель ЦБ на форуме TNF (цитата по ТАСС).

ЦБ назвал причиной взятой паузы рост цен на топливо, повлекший за собой ускорение инфляции — как надеется регулятор, временное. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор не должен допускать, чтобы «разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию», а для этого необходимо сохранение «умеренно жестких» денежно-кредитных условий.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

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