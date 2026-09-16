В ЦБ объяснили взятую паузу по ключевой ставке «после 10 шагов вниз»
Тремасов: ЦБ следует базовому сценарию по ключевой ставке
Центробанк (ЦБ) следует базовому сценарию по ключевой ставке, несмотря на паузу в ее снижении, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов. На заседании 11 сентября ЦБ сохранил ставку на уровне 14% годовых.
Как уточнил господин Тремасов, ЦБ взял «первую паузу после 10 шагов вниз». «Возникают вопросы, что это — окончание цикла снижения ключевой ставки, цикла смягчения ДКП, либо это действительно пауза, а может быть, вообще нужно готовиться к повышению, к ужесточению денежно-кредитной политики? Главный тезис заключается в том, что это консолидированное мнение совета директоров — мы остаемся в рамках базового сценария»,— сказал представитель ЦБ на форуме TNF (цитата по ТАСС).
ЦБ назвал причиной взятой паузы рост цен на топливо, повлекший за собой ускорение инфляции — как надеется регулятор, временное. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор не должен допускать, чтобы «разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию», а для этого необходимо сохранение «умеренно жестких» денежно-кредитных условий.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ бросил якорь».