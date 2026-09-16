Акции МТС упали более чем на 5% на сообщении о новой дивидендной политике

Акции МТС на торгах Мосбиржи в 11:21 подешевели на 5,5% — до 188,9 руб. за штуку. Так котировки МТС отреагировали на решение совета директоров обновить дивидендную политику.

Теперь компания будет возвращать акционерам до 20% годовой OIBDA (операционная прибыль до вычета средств на амортизацию) через дивиденды, а также через обратный выкуп бумаг (buyback). На дивиденды будут направлять 70% от совокупного возврата стоимости акционерам, то есть до 14% OIBDA за отчетный период. Оставшуюся долю в 30% планируется выделять на buyback. Минимальный целевой размер возврата стоимости акционерам — 70 млрд руб. за календарный год.