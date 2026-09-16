Акции МТС упали более чем на 5% на сообщении о новой дивидендной политике
Акции МТС на торгах Мосбиржи в 11:21 подешевели на 5,5% — до 188,9 руб. за штуку. Так котировки МТС отреагировали на решение совета директоров обновить дивидендную политику.
Теперь компания будет возвращать акционерам до 20% годовой OIBDA (операционная прибыль до вычета средств на амортизацию) через дивиденды, а также через обратный выкуп бумаг (buyback). На дивиденды будут направлять 70% от совокупного возврата стоимости акционерам, то есть до 14% OIBDA за отчетный период. Оставшуюся долю в 30% планируется выделять на buyback. Минимальный целевой размер возврата стоимости акционерам — 70 млрд руб. за календарный год.
Ранее политика МТС на 2024–2026 годы задавала годовой ориентир не менее 35 руб. на обыкновенную акцию. Теперь объем возврата привязан к годовой OIBDA, поэтому выплаты будут меняться вместе с операционным результатом компании, а не определяться фиксированной суммой на акцию.
Часть возврата будет приходиться на buyback. Обратный выкуп — это способ поделиться с акционерами прибылью: если выкупленные бумаги погашаются, увеличивается стоимость оставшихся акций.
Минимальный целевой уровень в 70 млрд руб. задает нижнюю планку совокупного возврата, но не превращает всю эту сумму в дивиденды: ее распределение зависит от установленной пропорции между выплатами и выкупом. Ранее МТС также рассматривала более частые дивидендные выплаты — каждый квартал или раз в полгода, — поскольку такой подход позволяет быстрее транслировать рост бизнеса в доходы акционеров.