FT: в ЕС скептически встретили предложение Канады о создании альянса

В странах Евросоюза со скепсисом отнеслись к предложению Канады о создании «уникального альянса», не зависимого от США и Китая. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Премьер-министр Канады Марк Карни приехал с визитом в Великобританию и Францию с 15 по 17 сентября. Он призвал Европу углубить экономический союз с Канадой. Становиться полноправным членом ЕС страна не планирует, отмечал господин Карни. Источники Politico уточняли, что один из нескольких рассматриваемых вариантов сотрудничества — ассоциированное членство. Однако в Брюсселе опасаются предоставлять Оттаве льготный допуск к рынку, сообщили газете пять дипломатов ЕС, участвующих в переговорах.

«Мы любим канадцев, но все реально оценивают возможности и ограничения. Лозунг "Все, кроме членства" звучит неплохо, но сама идея показалась недостаточно проработанной»,— сказал один из дипломатов.

Вместо этого в ЕС предложили сосредоточиться на более качественной реализации уже подписанных соглашений, рассказали собеседники FT. По их словам, 10 стран Евросоюза, в том числе Франция и Италия, до сих пор не ратифицировали соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС. Оно было подписано в 2017 году. Один из дипломатов отметил опасения членов ЕС по поводу того, как на подобный альянс отреагирует президент США Дональд Трамп. Особую обеспокоенность выражают страны, зависящие от защиты НАТО, такие как страны Балтии.