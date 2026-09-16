В Воронеже за девять лет планируют обустроить 60 км велодорожек

К 2035 году в Воронеже власти рассчитывают построить 60 км велодорожек для развития инфраструктуры средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил первый замглавы мэрии Воронежа Алексей Рыженин в ходе круглого стола в облдуме по теме регулирования СИМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас в городе, по данным Госавтоинспекции ГУ МВД по Воронежской области, общая протяженность велодорожек составляет 29 км.

«Если мы кратно не увеличим число велодорожек в городе, ограничения будут бесполезны. Самокату просто негде будет ехать иначе, и он будет использовать только пешеходную часть дороги. Мы создадим рабочую группу, и с 2027 года каждый участок новой дороги будет снабжен велодорожкой»,— добавил в ходе обсуждения замминистра дорожной деятельности региона Александр Дудин.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже могут полностью запретить движение электросамокатов на тротуарах как минимум трех центральных улиц. Речь идет о проспекте Революции, улицах Карла Маркса и Никитинской. Такое предложение озвучил председатель комитета по транспорту воронежской облдумы Владимир Верзилин в ходе круглого стола по теме регулирования СИМ.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ-Черноземье» «Прежде чем что-то запрещать, надо построить велодорожки».

Егор Якимов