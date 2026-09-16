Tez Tour не обнаружил признаков утечки данных после взлома сайта

Компания Tez Tour сообщила, что данные клиентов или партнеров не были скомпрометированы при атаке хакеров на сайт туроператора 15 сентября. Признаков утечки информации «на текущий момент не зафиксировано», передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты локализовали угрозу и продолжают восстанавливать работу сайта, подключая сервисы после проверок безопасности. Атака не затронула ERP-систему (программный комплекс для управления бизнес-процессами компании.—“Ъ”). О полном восстановлении работы сайта туроператор обещает сообщить дополнительно.

Tez Tour продолжает работать штатно. В компании уточнили, что уже оформленные туры и бронирования остаются в силе. Туроператор заверил, что выполняет обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме.