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Сайт Tez Tour атаковали хакеры

Сайт туроператора Tez Tour был атакован хакерами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора компании Воскана Арзуманова. Сейчас сайт недоступен.

Специалисты туроператора изолировали корпоративную ERP-систему и приняли меры по защите систем.

«Сразу после обнаружения несанкционированной активности были приняты необходимые меры по локализации инцидента и защите информационных систем. На текущий момент признаков компрометации данных туристов и партнеров не выявлено»,— сообщил коммерческий директор.

В компании анализируют причины кибератаки и тестируют безопасность цифровых платформ. После завершения технических проверок сайт вернется к работе.

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