Возбуждено уголовное дело после разлива дизтоплива на Таймыре

По факту разлива дизельного топлива на Таймыре в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов (ст. 246 УК РФ). Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Фото: Пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Инцидент произошел утром 15 сентября. По данным правоохранителей, топливо вылилось на землю в поселке Сындасско. Причиной ЧП стала разгерметизация емкости из-за поднятия уровня воды. Резервуар на береговой линии подтопило и повредило. В результате в Хатангский залив попало около 200 куб. м дизеля. Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.

По сведениям источников «Ъ-Сибирь», резервуар с топливом принадлежит ООО «Таймыр Альянс Трейдинг».

Александра Стрелкова