Россия не позволит властям Германии сорвать голосование на выборах в Госдуму, несмотря на закрытие российского генерального консульства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии для радиостанции Sputnik она высказала мнение, что Берлин намеренно создает препятствия для проведения выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Ровно для этого закрыли генеральное консульство России, — считает Мария Захарова. — Ровно в те сроки».

Она заверила, что МИД предоставит согражданам возможность проголосовать, «несмотря на все козни официального Берлина».

Власти Германии приняли решение закрыть с 18 сентября Генконсульство РФ в Бонне, а с июня 2027-го — Русский дом. Причиной были названы инциденты с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия также обещала ужесточить контроль за въездом россиян и расширить список санкций. В российском посольстве говорили, что всего из страны высылают 150 сотрудников диппредставительств России и членов их семей.

Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».