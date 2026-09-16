МИД России: генконсульство в Германии закрыли ради срыва выборов в Госдуму
Захарова: РФ даст россиянам в Германии возможность проголосовать на выборах
Россия не позволит властям Германии сорвать голосование на выборах в Госдуму, несмотря на закрытие российского генерального консульства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии для радиостанции Sputnik она высказала мнение, что Берлин намеренно создает препятствия для проведения выборов.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
«Ровно для этого закрыли генеральное консульство России, — считает Мария Захарова. — Ровно в те сроки».
Она заверила, что МИД предоставит согражданам возможность проголосовать, «несмотря на все козни официального Берлина».
Власти Германии приняли решение закрыть с 18 сентября Генконсульство РФ в Бонне, а с июня 2027-го — Русский дом. Причиной были названы инциденты с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия также обещала ужесточить контроль за въездом россиян и расширить список санкций. В российском посольстве говорили, что всего из страны высылают 150 сотрудников диппредставительств России и членов их семей.
Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».
После закрытия российской миссии в Бонне организовать голосование непосредственно на ее базе не получится, что одновременно сократит возможности российского представительства оказывать консульско-правовые услуги. Это означает, что для проведения выборов потребуется задействовать другие доступные площадки и форматы.
Одним из таких механизмов служит досрочное голосование: при ограниченном числе зарубежных участков оно позволяет принять голоса там, где обычный участок создать не удается. Однако этот инструмент не снимает всех ограничений — число мест для досрочного голосования также сокращалось, а в большинстве недружественных стран его применение ограничивалось соображениями безопасности.
Практический масштаб проблемы был виден на выборах президента 2024 года: в Германии планировалось открыть только два участка вместо 15 на выборах 2018 года. Общее число зарубежных участков сократилось на 113 по сравнению с 400, которые были в 145 странах в 2018 году. Для граждан это означает, что доступ к голосованию может зависеть от меньшего числа площадок и необходимости заранее подстраиваться под установленный порядок.