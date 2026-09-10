Германия вышлет 150 сотрудников представительств России и членов их семей

После нескольких инцидентов с беспилотниками в аэропорту Лейпцига власти Германии решили выдворить из страны 150 россиян — дипломатов нескольких представительств и членов их семей. Об этом заявили в посольстве России в Берлине.

Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда БПЛА со взрывчаткой большой мощности был обнаружен возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Позднее стало известно еще об одном дроне — о нем доложили пилоты Boeing компании DHL, когда тот заходил на второй круг. 14 августа сообщалось о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта.

«Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, — это "разумный" повод для ... выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» — заявили в посольстве.

Дипломаты настаивают, что все действия Москвы относительно германских диппредставительств в РФ «являются не более чем зеркальным ответом на беспрецедентные, ничем не спровоцированные шаги Берлина». В то время как «никаких доказательств, никаких аргументов» предъявлено не было, «только привычные рассуждения в стиле "хайли-лайкли"» сопровождали обвинения в причастности российской стороны к ЧП в Лейпциге, добавили в посольстве.

Власти Германии приняли решение закрыть с 18 сентября Генконсульство РФ в Бонне, а с июня 2027-го — Русский дом. Германия также обещала ужесточить контроль за въездом россиян и расширить список санкций. В российском посольстве говорили, что местные власти отклонили предложение перевести персонал генконсульства и Русского дома в штат российской дипмиссии в Берлине. Ожидается, что персоны нон грата должны покинуть страну не позднее 18 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».