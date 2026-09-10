Германия вышлет 150 сотрудников представительств России и членов их семей
Посольство России: из ФРГ высылают 150 российских дипломатов и членов их семей
После нескольких инцидентов с беспилотниками в аэропорту Лейпцига власти Германии решили выдворить из страны 150 россиян — дипломатов нескольких представительств и членов их семей. Об этом заявили в посольстве России в Берлине.
Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда БПЛА со взрывчаткой большой мощности был обнаружен возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Позднее стало известно еще об одном дроне — о нем доложили пилоты Boeing компании DHL, когда тот заходил на второй круг. 14 августа сообщалось о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта.
«Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, — это "разумный" повод для ... выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» — заявили в посольстве.
Дипломаты настаивают, что все действия Москвы относительно германских диппредставительств в РФ «являются не более чем зеркальным ответом на беспрецедентные, ничем не спровоцированные шаги Берлина». В то время как «никаких доказательств, никаких аргументов» предъявлено не было, «только привычные рассуждения в стиле "хайли-лайкли"» сопровождали обвинения в причастности российской стороны к ЧП в Лейпциге, добавили в посольстве.
Власти Германии приняли решение закрыть с 18 сентября Генконсульство РФ в Бонне, а с июня 2027-го — Русский дом. Германия также обещала ужесточить контроль за въездом россиян и расширить список санкций. В российском посольстве говорили, что местные власти отклонили предложение перевести персонал генконсульства и Русского дома в штат российской дипмиссии в Берлине. Ожидается, что персоны нон грата должны покинуть страну не позднее 18 сентября.
Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».
Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что злоумышленники в Лейпциге действовали по заказу российских государственных структур, и что Германия, по его словам, — цель дальнейших гибридных атак России. На этом фоне выдворение российских дипломатов вписывается в более широкую дискуссию: высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО отмечают необходимость пересмотра подходов к гибридным угрозам, хотя, по их оценке, нынешних мер сдерживания ЕС хватает, чтобы предотвратить эскалацию с применением обычных или ядерных вооружений со стороны России.
Последствия затрагивают не только численность дипмиссий. Посол России Сергей Нечаев заявил, что шаг Германии крайне негативно скажется на возможностях посольства оказывать консульско-правовые услуги, а организовать выборы в Госдуму 20 сентября на базе миссии в Бонне будет невозможно. Прекращение работы Русского дома в Берлине затрагивает и культурную сторону: Русский дом и Институт Гёте в России работают на основе двустороннего межправительственного соглашения 2011 года, денонсация которого остановила бы работу сразу двух структур — в России у Института Гёте есть филиалы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.