Под Тулой чиновники пригрозили ребенку уголовным делом за рисунок на детской площадке

Администрация тульского города Болохово подала заявление в полицию из-за нарисованных «Смешариков» на детской площадке. Власти утверждают, что размещение рисунков на резиновом покрытии «является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности». Автору рисунков пригрозили уголовным делом по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Болохово Фото: Администрация Болохово

Пост с фотографиями с детской площадки был опубликован 18 августа на странице городской администрации во «ВКонтакте». Власти заявили, что личность нарушителя установлена, и в полицию также переданы записи с камер видеонаблюдения. На кадре из видео заметен, предположительно, ребенок, который рисует на площадке.

«Обращаемся к автору и его родителям: до момента официального завершения проверки у вас есть возможность добровольно устранить последствия — привести покрытие в первоначальный вид. Это будет расценено как смягчающее обстоятельство и может повлиять на меру ответственности... Порча имущества — правонарушение, за которое придется отвечать по закону»,— пригрозили в администрации.

В комментариях под постом во «ВКонтакте» местные жители раскритиковали администрацию. Ей в том числе напомнили про запрет на публикацию фото несовершеннолетних без разрешения родителей. Городские власти полтора дня спустя написали, что «пошли навстречу многочисленным просьбам», и попытались отмыть рисунок водой. Однако он якобы нарисован не мелками, а сухой пастелью, которую не смывает даже растворитель. В администрации также напомнили, что за оскорбления представителей власти предусмотрена административная ответственность.

Мэр города Мария Чуйкина заявила Telegram-каналу Baza, что парк благоустроили в рамках госпрограммы. По ее словам, персонажей из «Смешариков» нарисовали стойкой краской. Она уверяет, что заявление в полицию подали только для того, чтобы заставить устранить «нарушение».

Реакцию властей раскритиковала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. «Но разве это повод для преследования? — заявила она.— Рисование — естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя. Для ребенка это не "порча имущества", а творчество... Задача взрослых — не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила». По словам госпожи Лантратовой, ситуация находится на контроле омбудсмена Тульской области Александра Головина.