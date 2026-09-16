Организатор наркоплантации получил срок в Кузбассе

В Таштаголе вынесен приговор 35-летнему местному жителю по делу о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества (ч. 1 ст. 231 УК РФ), и сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, осенью 2024 года фигурант дела организовал в подвале гаража плантацию по выращиванию конопли для дальнейшего сбыта. Он утеплил стены, приобрел светильники и оросительные приспособления, разместил горшки с семенами конопли. Преступную деятельность таштагольца полицейские пресекли в феврале 2025 года. Правоохранители изъяли более 700 г марихуаны. Еще 24 конопляных куста общей массой более 8 кг созревали в горшках.

По решению суда организатор наркоплантации отправлен в колонию строгого режима на 10,5 лет.

Михаил Кичанов