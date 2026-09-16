Армия России ударила по «Киевскому автотранспортному предприятию»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Министерство обороны России 14 сентября 2026 года сообщило об ударах беспилотниками «Герань-4 Сикер» по двум сухогрузам в порту Одессы, а также об ударе по АЗС в Киеве, которая, по утверждению ведомства, использовалась «в интересах командования ВСУ». В тот же день Вооруженные силы России поразили здание компании АО «Киевстар», предоставлявшей услуги связи для ВСУ.

Ранее, 2 сентября 2026 года, Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по логистическому центру «Эридон» в городе Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. 1 сентября 2026 года российское ведомство также отчиталось о поражении предприятий военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, которые, по его данным, были задействованы в производстве ракетных и беспилотных систем, а также обеспечивали топливом ВСУ.

В августе 2026 года Вооруженные силы России продолжали наносить удары по различным объектам на Украине, включая транспортно-логистические центры, такие как «Пирогово» и «Фим Сервис», а также предприятия, производящие химические вещества для твердотопливных ускорителей ракет «Фламинго», например, «Файер поинт» в Киевской области.