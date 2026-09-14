Минобороны России сообщило об ударе по АЗС в Киеве

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российские военнослужащие с начала 2026 года регулярно наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической инфраструктуре и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Так, 5 сентября 2026 года Минобороны России сообщило об ударе беспилотником «Герань» по логистическому центру в населенном пункте Чайки на западной окраине Киева, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины. До этого, 1 сентября 2026 года, российские войска поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, задействованные в производстве ракетных и беспилотных систем, а также в обеспечении топливом Вооруженных сил Украины.

В августе 2026 года Минобороны России также отчитывалось о ряде ударов по объектам в Киевской области: 30 августа был атакован транспортно-логистический центр «Пирогово», где хранились комплектующие для беспилотников, и комбинат асбестоцементных изделий со складами взрывчатых веществ для производства беспилотных летательных аппаратов. 28 августа были поражены промышленные предприятия «Файер поинт» и складской комплекс ООО «Стеллар Джет», предназначенный для хранения крылатых ракет «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. 22 августа был нанесен удар по локомотивному депо «Дарница» и логистическому центру «Бровары» под Киевом, где хранились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.

7 августа 2026 года Вооруженные силы России нанесли групповой удар по складу горюче-смазочных материалов в Киеве, принадлежащему ООО «Грандтерминал», который обеспечивал поставки нефтепродуктов для Вооруженных сил Украины. Тогда же было поражено промышленное предприятие «Киев-111», производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет. Кроме того, 27 августа 2026 года под удары попал нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, осуществлявший доставку горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины и перевалку нефтепродуктов.