Минобороны России сообщило об ударе по зданию оператора связи «Киевстар»
Вооруженные силы России ударили по зданию компании «Киевстар», которая предоставляет на Украине услуги мобильной связи и интернета. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Здание компании находится в Киеве. Его поразили войска беспилотных систем «Варяг». В Минобороны подчеркнули, что «Киевстар» предоставляла услуги связи «в том числе — в интересах ВСУ».
Масштаб «Киевстара» делает событие значимым для гражданской связи: по данным на декабрь 2023 года, оператор предоставлял услуги сотовой связи почти 25 млн абонентов и домашний интернет 1 млн пользователей на территории страны. Повреждение объекта такой компании потенциально затрагивает доступ к связи большого числа гражданских пользователей, а не только объекты военного назначения.
Прецедент декабря 2023 года показывает один из способов временной компенсации перебоев: после тогдашнего сбоя проблемы со связью в Киевской области пытались решать с помощью терминалов Starlink, как сообщала областная администрация. Это пример экстренного подключения альтернативных каналов, к которому на Украине уже прибегали при массовых сбоях связи.