Минобороны России сообщило об ударе по зданию оператора связи «Киевстар»

Вооруженные силы России ударили по зданию компании «Киевстар», которая предоставляет на Украине услуги мобильной связи и интернета. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Здание компании находится в Киеве. Его поразили войска беспилотных систем «Варяг». В Минобороны подчеркнули, что «Киевстар» предоставляла услуги связи «в том числе — в интересах ВСУ».