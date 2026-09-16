Власти Кузбасса договорились с независимыми АЗС об ограничении надбавок к ценам

Правительство Кемеровской области заключило соглашение с независимыми АЗС об ограничении надбавок к ценам на топливо. Документ подписали пять компаний, сообщили в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В числе подписавших — «Кузбасский деловой союз», «Перекресток Ойл», «Баррель», «КМП-Ойл» и «АЗС Регион». Надбавки на бензин на этих заправках не будут превышать 10% от закупочной цены. По словам главы региона Ильи Середюка, ведется работа по расширению списка таких компаний.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале сентября правительство Кузбасса сообщило о том, что рассматривает возможность расширения сетей АЗС на территории региона. В ряде муниципалитетов фиксируются очереди из-за недостаточного количества заправок.

Александра Стрелкова