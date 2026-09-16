Превышение нормы нефтепродуктов в 63 раза выявили в реке Красноярского края

Загрязнение реки Малая Авда нефтепродуктами в селе Переясловка выявила в ходе проверки прокуратура Красноярского края. На участке площадью более 1,1 тыс. кв. м в почве нашли загрязняющие вещества, почти в 63 раза превышающие норму, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, на этой территории работала станция биологической очистки, которую арендовала ресурсоснабжающая организация ООО «Сфера и К». В ходе проверки прокуратуры было установлено, что сточные воды с вредными и загрязняющими веществами стекали на рельеф почвы, а оттуда — в реку. Кроме того, у организации не было разрешения на пользование водным объектом.

Помимо загрязнения реки нефтепродуктами, выявлено повышенное содержание железа, кадмия, цинка, меди и других веществ. По факту загрязнения заведено три административных дела о порче земли (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ), нарушении требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), а также правил водопользования при сбросе сточных вод (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ). Директора компании признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 70 тыс. руб.

Также надзорное ведомство направило в Рыбинский райсуд Красноярского края иск о признании права муниципальной собственности на очистные сооружения. Ущерб, нанесенный экологии, устанавливается.

Александра Стрелкова