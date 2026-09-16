После разлива топлива на Таймыре возбудили дело

Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды возбудили на Таймыре после разлива дизельного топлива в местном поселке. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Там уточнили, что цистерна с топливом принадлежит «Таймыр альянс трейдинг».

ЧП случилось 15 сентября. Порядка 170 т дизеля вылилось на землю в поселке Сындасско — одном из самых северных населенных пунктов в России, где живут менее 500 человек. Причиной инцидента стала разгерметизация емкости. В результате в Хатангский залив попало около 200 куб. м дизеля. Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации.