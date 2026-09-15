На Таймыре произошел разлив дизельного топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе произошла разгерметизация емкости с дизельным топливом, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, ЧП случилось в отдаленном поселке Сындасско, на землю вылилось около 170 т дизеля.
Сообщение о разливе поступило в МЧС от дежурной диспетчерской службы 15 сентября в 10:55 по местному времени (6:55 мск). Подробности о происшествии пока неизвестны.
Поселок Сындасско — один из самых северных населенных пунктов в России. В нем проживает около 500 человек.
Опыт предыдущих разливов топлива на Таймыре показывает, с какими сложностями сталкиваются при ликвидации подобных ЧП в удаленных арктических поселках. При аварии в Тухарде, расположенном примерно в 1,5 тыс. км от краевого центра за Полярным кругом, получение информации о происшествии затруднялось именно из-за удаленности поселка.
При ликвидации того разлива на месте развернули восемь боновых заграждений, доставили 830 кг сорбента, две емкости по 50 куб. м и два насоса, а в работах участвовали 53 человека и 10 единиц техники. Сорбентом обрабатывали поверхность озера и ручей, а собранную водно-дисперсную эмульсию и сорбент готовили к последующей утилизации.
При другом разгерметизировавшемся трубопроводе во время перекачки топлива в окружающую среду попало не менее 38 тонн, причем часть топлива оказалась в ручье и системе озер Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Это показывает, что при подобных ЧП топливо может попадать не только на землю, но и в близлежащие водные объекты.