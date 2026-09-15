На Таймыре произошел разлив дизельного топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе произошла разгерметизация емкости с дизельным топливом, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, ЧП случилось в отдаленном поселке Сындасско, на землю вылилось около 170 т дизеля.

Сообщение о разливе поступило в МЧС от дежурной диспетчерской службы 15 сентября в 10:55 по местному времени (6:55 мск). Подробности о происшествии пока неизвестны.

Поселок Сындасско — один из самых северных населенных пунктов в России. В нем проживает около 500 человек.