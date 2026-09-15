Режим ЧС ввели на Таймыре после разлива дизеля

Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после разлива дизельного топлива в Таймырском муниципальном округе. Указ подписал глава правительства региона Алексей Медведев.

Порядка 170 т дизеля вылилось на землю в поселке Сындасско — одном из самых северных населенных пунктов в России, где проживает около 500 человек. Это произошло из-за разгерметизации емкости, в которой хранилось топливо.

Из поврежденной цистерны топливо попало в Хатангский залив. По данным местной единой дежурно-диспетчерской службы, в воду попало около 200 куб. м дизеля.