ФНС подала иск о банкротстве компании по сбору лома из-за долга в 2 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Омской области о признании банкротом компании «Акрон Сибирь». Соответствующая информация опубликована в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Размер исковых требований составляет 2,09 млрд руб. Дата следующего судебного заседания по проверке обоснованности заявления назначена на 12 октября.

ООО «Акрон Сибирь» зарегистрировано в Новосибирске в октябре 2014 года и работает в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных металлов. С января 2025 года пост генерального директора занимает Николай Стрельцов, который также является единственным учредителем предприятия. По данным сервиса Rusprofile, в 2022 году выручка общества составляла около 2,17 млрд руб., а чистая прибыль — 19,2 млн руб., в 2024 году выручка упала до 16,5 млн руб., а прибыль сократилась до 14 тыс. руб.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2024 году компания попыталась запустить процедуру добровольной ликвидации, однако в этот момент Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области уже проводила в отношении предприятия налоговую проверку.

Лолита Белова