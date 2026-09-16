Мирный житель погиб и четверо ранены из-за ударов ВСУ в Белгородской области

За прошлые сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории Белгородской области 40 раз. В результате целенаправленной атаки в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы, один находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом 16 сентября рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточнили в оперативном штабе региона, в селе Смородино Грайворонского округа мужчина погиб вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника. Также в хуторе Масычево от атаки дрона на автомобиль пострадали два человека — у одного мужчины после полного обследования предварительный диагноз не подтвердился, а другой продолжает лечение амбулаторно. В поселке Красная Яруга при атаке дрона на автомобиль ранены двое мужчин — оба помещены на лечение в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один мужчина госпитализирован после атаки БПЛА на автомобиль в городе Шебекино. Помимо этого, госпитализирован и находится в областной клинической больнице боец «Орлана», который 2 сентября получил осколочное ранение кисти при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру в поселке Октябрьский.

По данным врио главы региона, удары ВСУ за прошлые сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам. Совершен один артиллерийский обстрел. Зафиксированы три сброса взрывных устройств с БПЛА. Расчеты ПВО и других подразделений уничтожили 48 беспилотников.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 63 раза. Погиб мирный житель в Грайворонском округе. В Шебекинском округе пострадали три человека — они находятся на амбулаторном лечении.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что 14 сентября в Белгородской области доброволец разведывательной роты уничтожил экспериментальный БПЛА. По данным «БАРС-Белгород», первое появление подобного беспилотника было зафиксировано в августе 2026 года.

Денис Данилов