«БАРС-Белгород»: боец разведроты уничтожил экспериментальный БПЛА

В понедельник, 14 сентября, в Белгородской области доброволец разведывательной роты с позывным «Коловрат» уничтожил экспериментальный БПЛА, информация о котором в официальных источниках отсутствует. Об этом сообщили в добровольческом формировании «БАРС-Белгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал «БАРС-Белгород» в мессенджере «Макс» Фото: канал «БАРС-Белгород» в мессенджере «Макс»

По данным подразделения, первое появление подобного беспилотника было зафиксировано в августе 2026 года.

«Аппарат представляет собой многофункциональную угрозу: способен наносить бомбовые удары и работать как камикадзе. Теперь он — очередной трофей наших бойцов»,— рассказали в канале белгородского «БАРСа» в мессенджере «Макс».

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошлые сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 63 раза. В результате целенаправленного удара погиб мирный житель в Грайворонском округе. В Шебекинском округе пострадали три человека — они находятся на амбулаторном лечении.

В конце августа также стало известно, что бойцы бригады «БАРС-Курск» сбили из пулемета ракету «Фламинго». Ранее о сбитии ракет подобного типа из стрелкового оружия не было известно, и достижение бойцов назвали беспрецедентным. Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил об их представлении к региональным наградам.

Денис Данилов