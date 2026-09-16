Япония хочет добиться возобновления безвизовых поездок своих граждан на Курилы

Япония рассчитывает на возобновление специального порядка посещения ее гражданами южных Курил, заявили в японском посольстве. Речь идет о безвизе для гуманитарных поездок японцев для посещения могил родственников на этих территориях.

«Мы намерены... настойчиво продолжать усилия для того, чтобы добиваться от российской стороны скорейшего возобновления посещения могил на данных островах с сугубо гуманитарной точки зрения»,— сказали «Известиям» в диппредставительстве.

В 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям и с тех пор неоднократно расширяла санкционный список. Россия в ответ отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы, и отказалась от переговоров о статусе островов и подписании мирного договора.