Суд лишил депутатских полномочий спикера совета Новосибирского района

Суд Новосибирского района Новосибирской области 15 сентября удовлетворил иск прокуратуры к районному совету и его спикеру Сергею Зубкову. Надзорный орган требовал лишить председателя муниципального парламента депутатских полномочий.

«Административный иск удовлетворен»,— занесена запись в карточку дела.

Как писал «Ъ-Сибирь», иск был подан в мае этого года. Это произошло после того, как в ходе проверки выяснилось, что у одного из членов семьи Сергея Зубкова есть счета в иностранных банках, расположенных за пределами территории России. «В связи с выявленным нарушением прокуратурой Новосибирского района было вынесено представление в совет депутатов об устранении нарушений закона. По мнению административного истца, представительным органом было принято немотивированное и необоснованное решение об отклонении данного представления»,— говорилось в сообщении райсуда о позиции надзорного органа.

Сергей Зубков трижды избирался депутатом райсовета, срок полномочий истекает в 2030 году. На посту спикера он с октября 2021 года. По данным райсовета, господин Зубков с 2008 года является директором ООО «Утилитсервис», которое занимается сбором, транспортировкой и обезвреживанием опасных отходов, а также руководит областной ассоциацией предприятий по обращению с отходами «Экология Сибири».

Валерий Лавский