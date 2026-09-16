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Россельхознадзор санкционировал уничтожение партии персиков в Омской области

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило признаки заражения персиков, поступивших в регион из Кыргызской Республики, восточной плодожоркой. Общий вес продукции составил более 18 т, сообщили в ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие в плодах гусениц восточной плодожорки — опасного карантинного вредителя, распространенного в азиатских странах. Восточная плодожорка включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Решением Россельхознадзора партия персиков была уничтожена.

Всего с начала 2026 года в Омской области было выявлено 109 случаев заражения импортной растительной продукции карантинными вредными организмами, из них 26 случаев — восточной плодожоркой.

Михаил Кичанов

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