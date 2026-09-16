«Кузбасс» и «Байкальские Соколы» одержали победы в Кубке России по хоккею с мячом

«Кузбасс» и иркутские «Байкальские Соколы» вышли в лидеры группы «Восток» Кубка России по хоккею с мячом после второго дня турнира. На проходящем в Кемерове турнире 15 сентября они одержали по второй победе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Обе оказались крупными. «Кузбасс» разгромил абаканские «Саяны» со счетом 9:0. По два гола забили Александр Баздырев и Кирилл Девятых. При этом после первой половины команда из Хакасии уступала всего один мяч. «Байкальские Соколы», в свою очередь, обыграли «Кузбасс-2» — 8:3, хотя до 38-й минуты кемеровская «молодежка» вела 2:0.

Еще в одном матче второго тура первое поражение потерпел красноярский «Енисей». Он уступил «СКА-Хабаровск» со счетом 6:8. Для дальневосточников это была первая игра на турнире (в группе семь команд).

Валерий Лавский