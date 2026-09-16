При столкновении «Лады» с грузовиком в Кузбассе погибли двое молодых людей

В Прокопьевске возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП, в результате которого погибли двое молодых мужчин в возрасте 18 лет. Трагедия произошла 15 сентября в 19:50 на улице 40 лет Октября в Прокопьевске, сообщили в главке МВД России по Кузбассу.

По данным полиции, 19-летний водитель Lada Granta не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди грузовым автомобилем «ГАЗ-3309». Двое пассажиров «Лады» погибли до приезда скорой помощи, водитель легкового автомобиля госпитализирован.

Как установили полицейские, виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости. Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы.

Михаил Кичанов