River Park возглавил рейтинг трехзвездочных отелей Новосибирска для делового туризма

Отель River Park занял первое место среди трехзвездочных гостиниц Новосибирска в рейтинге «Лучшие отели для делового туризма 2025», набрав 9,40 балла*.

Рейтинг сформирован на основе оценок пользователей платформы TIME — сервиса для управления деловыми поездками АО «Аэрофлот».

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При выборе гостиницы для командировки в Новосибирск важны не только стоимость проживания и расположение, но и возможности для работы, проведения встреч и организации питания.

Инфраструктура для работы и встреч

В номерах River Park предусмотрены рабочие зоны, а в фойе работает бизнес-центр с компьютерами и принтерами. Высокоскоростной Wi-Fi доступен на всей территории отеля. Для деловых встреч, переговоров, презентаций и корпоративных мероприятий оборудованы конференц- и тренинг-залы, а также VIP-переговорная. Это позволяет командированным сотрудникам решать часть рабочих задач непосредственно в гостинице, не тратя время на поиск внешних площадок.

Для гостей также доступны прачечная и бесплатная гладильная комната. Это позволяет быстро привести одежду в порядок после дороги и подготовиться к деловой встрече, не покидая отель. Поддерживать привычный режим тренировок во время поездки можно в тренажерном зале отеля.

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Питание для командированных

Для деловых путешественников в River Park действует тариф «Командировочный». В его стоимость включены завтрак и ужин по системе «шведский стол». Кроме того, гости могут круглосуточно воспользоваться услугами лобби-бара или заказать блюда в номер вне тарифа.

Включенное питание позволяет заранее учесть основные расходы на проживание и питание при планировании командировки в Новосибирск. Оформить бронирование можно через сайт отеля или по телефону 8-800-200-9666.

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Условия для корпоративных клиентов

Для компаний, которые организуют групповые и регулярные командировки сотрудников, в River Park действуют специальные цены. Корпоративные заезды сопровождает персональный менеджер, который помогает организовать размещение группы и координирует вопросы, связанные с проживанием, оформлением полного пакета отчетных документов, трансфером и арендой конгресс-площадей.

Расположение и номерной фонд

River Park находится на берегу Оби, в парковой зоне рядом со станцией метро «Речной вокзал», что позволяет легко добраться до делового центра города. Из окон отеля открываются потрясающие виды на реку и панораму города. Для гостей, приезжающих в Новосибирск на автомобиле, предусмотрена бесплатная парковка.

В номерном фонде отеля 312 номеров 6 категорий: от эконом до бизнес-класса.

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Отель для делового туризма в Новосибирске

Рабочая инфраструктура, конференц-залы, специальный тариф для самостоятельного бронирования, питание, бытовые сервисы, тренажерный зал и отдельные условия для корпоративных заездов формируют набор услуг, востребованный деловыми путешественниками.

Для компаний, которые регулярно отправляют сотрудников в командировки, важны не только условия проживания, но и удобство организации групповых заездов и документооборота. River Park предлагает решения как для самостоятельных деловых поездок, так и для корпоративного размещения, и занимает первое место в рейтинге трехзвездочных отелей Новосибирска для делового туризма.

ООО «РИВЕР ПАРК»