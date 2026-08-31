Лионель Месси завершил карьеру в сборной

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси (в центре)

Фото: Мария Плотникова / Коммерсантъ Лионель Месси (в центре)

Фото: Мария Плотникова / Коммерсантъ

«Это решение причиняет мне боль, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Я всегда отдавал все ради сборной, чтобы приносить вам радость и гордость»,— заявил 39-летний игрок. Он также уточнил, что написал эти слова 21 июля, через два дня после поражения от команды Испании в финале чемпионата мира. После смерти отца форвард «еще больше убедился в своем решении».

В своем обращении Лионель Месси поблагодарил семью, болельщиков, тренеров и партнеров по команде. «Я ухожу с чувством спокойствия и гордости от того, что подарил вам моменты, похожие на сказку. Было невероятно пережить все вместе с вами. Я вас люблю!»— написал футболист.

За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году в товарищеском матче против венгров. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды — в 207 матчах футболист забил 125 голов. Вместе со сборной форвард выиграл чемпионат мира (2022), завоевал золото Олимпийских игр (2008) и стал двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Арнольд Кабанов