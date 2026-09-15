Директора красноярского «ЦКБ Геофизика» осудили условно за превышение полномочий

Октябрьский райсуд Красноярска вынес приговор в отношении руководителя АО «Центральное конструкторское бюро "Геофизика"» («ЦКБ "Геофизика"») Александра Дегтерева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком на аналогичный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, с 1 января 2013 года по 25 декабря 2017 года фигурант дела подписал акты и справки о стоимости выполненных работ. При этом, согласно материалам дела, подрядчик не выполнил часть работ, а также допустил нарушения при строительстве.

Таким образом, фирма необоснованно получила более 41 млн руб. По решению суда подсудимого обязали выплатить сумму ущерба, нанесенного «ЦКБ Геофизика».

Александра Стрелкова