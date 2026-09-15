Звание Героя Труда Курской области учредят в регионе

В рамках заседания на площадке Курского аккумуляторного завода совет по промышленности Курской области озвучил инициативу учредить в регионе звание Героя Труда Курской области, а также медаль Михаила Гуревича за заслуги в сфере промышленности и науки. Губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс» 15 сентября рассказал, что всецело поддерживает эту идею. Вопрос был взят в проработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Рад такой активности наших предприятий и тому, что каждое из них не просто стремится решить свои проблемы, но и готово "вкладываться" в Курскую землю»,— написал глава региона.

По данным региональных властей, всего в Курской области работает свыше 2 тыс. предприятий, на которых создано 100 тыс. рабочих мест. В бюджет они приносят 50% налогов на всех уровнях. В 2026-м индекс промышленного производства за семь месяцев составил 110,6%, а инвестиции — 69,5 млрд руб. Зарплата в обрабатывающем секторе выросла на 14,4%. Налоговые поступления увеличились более чем на треть.

Одним из вопросов, поднятых на заседании совета, стало расширение режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Курской области.

«Мы долго работали над принятием такого решения, с этим вопросом обращался к нашему президенту, неоднократно обсуждал с правительством России. Рассчитываю, что действующие предприятия также запустят новые проекты и станут резидентами СЭЗ»,— заявил господин Хинштейн.

В середине августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что курский губернатор поставил задачу максимально активизировать работу в направлении заключения соглашений с резидентами СЭЗ. Минимальный объем инвестиций для нового предприятия в СЭЗ должен составлять 1 млрд руб.

Денис Данилов