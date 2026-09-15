Стать коммерсантом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Безлактозное молоко на завтрак, гиалуроновая сыворотка в косметичке, энзимный порошок в стиральной машине, экологичная биоупаковка и топливо из отработанного фритюрного масла — все это продукты биоэкономики. Современные технологии меняют привычную модель производства: вместо исчерпаемых нефти, газа и угля все больше предприятий переходит к возобновляемым ресурсам: микроорганизмам, водорослям, растительному сырью и органике.

Привычный линейный подход «добыли-использовали-выбросили» уступает место экономике замкнутого цикла, где побочные продукты одного предприятия становятся сырьем для другого, от удобрений и кормовых добавок до биодизеля.

Биоэкономика создает новые перспективные ниши для отечественных производителей. Например, в России есть несколько предприятий по переработке водорослей. Из них делают косметику, витамины и уникальные пищевые гели. Продукция востребована за рубежом и уже экспортируется более чем в 50 стран.

В РФ развитие таких производств и внедрение передовых биорешений идет по нацпроекту «Технологическое обеспечение биоэкономики». О том, как такие инновационные методы трансформируют промышленность и повышают качество жизни, пойдет речь на форуме «БИОПРОМ» 5 и 6 октября в Геленджике.

Главная площадка объединит бизнес, науку и государство в пяти ключевых направлениях — «Биоэкономика», «Биотехмед», «Иннофуд», «Косметик компонент» и «Экобио». Регистрация на сайте biopromforum.ru