В Приангарье медведь загрыз пожилого грибника в лесу

В Киренском районе Иркутской области медведь загрыз пенсионера. Инцидент произошел в лесном массиве, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина из села Алымовка отправился за грибами. Когда он вовремя не вернулся домой, родственники и охотники отправились на поиски иркутянина. Они обнаружили мотоцикл пенсионера на лесной дороге. Рядом с техникой находился медведь, рядом с которым лежало тело погибшего. Охотники застрелили хищника.

Кроме того, в минувшее воскресенье в Нижнеудинском районе мужчина получил травмы пока попытался выгнать медведя из загона для скота. Еще один инцидент с нападением произошел, когда работник фермы в деревне Ук-Бадарановка попытался палкой отогнать хищника от задавленной свиньи.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе на территории Сибири застрелили около 200 потенциально опасных бурых медведей. В регионах Сибирского федерального округа продолжается охота на хищников, которые выходят к населенным пунктам.

Александра Стрелкова