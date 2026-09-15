Соседи экс-мэра Самары рассказали про странные ночные звуки из квартиры погибшего

В Самарском областном суде 15 сентября продолжился процесс по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Свидетели из числа соседей рассказали о загадочных событиях в доме в рождественские праздники в январе 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Одна из соседок встретила Наталью Тархову с внучкой Екатериной до Нового года — та была на костылях с гипсом. Супруга бывшего мэра Самары тогда удивилась, что ее родственница упала «на ровном месте». В январе 2025 года один из соседей спросил у Екатерины, почему ее бабушка пропустила рождественскую службу. Обвиняемая пояснила, что Тарховы уехали лечиться в Москву.

После праздников соседи видели, как Екатерина грузила в машину большой черный пакет около 7:30 утра, а затем вывозила мебель на «Газели» — якобы после аварии. В те же дни в доме произошел потоп: вода затапливала соседнюю квартиру. Екатерина извинилась перед соседом и подарила ему бутылку вина.

Кроме того, свидетели рассказали о странных ночных звуках, похожих на работу стиральной машины. 30 декабря один из свидетелей видел Наталью в последний раз, а с 31 числа супруги перестали отвечать на звонки.

Ранее на этом же заседании эксперт рассказала о следах компрессии на найденных в квартире Тарховых кусочках кожи.

Уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары и его жены возбудили в феврале 2025 года. Главная обвиняемая, 31-летняя внучка погибших Екатерина Тархова, находится под стражей с февраля 2025 года. Она частично признала вину. Вместе с ней на скамье подсудимых находится 80-летняя Таисия Киселева. Она содержится под домашним арестом по обвинению в краже автомобиля погибшей Натальи Тарховой. Предполагаемые сообщники Екатерины Тарховой, Светлана и Дмитрий Метревели, объявлены в международный розыск.

Георгий Портнов