Верховная рада Украины проголосовала за отставку генпрокурора Кравченко

Верховная рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение поддержали 317 депутатов, что дает президенту возможность уволить главу Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кравченко

Фото: Thomas Peter / Reuters Руслан Кравченко

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вчера Владимир Зеленский отстранил чиновника от исполнения обязанностей и призвал парламент как можно быстрее одобрить отставку генпрокурора.

В начале месяца Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило об операции «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров. Вскоре суд арестовал замглавы департамента международных связей в офисе генпрокурора Сергея Крапиву. После этого Руслан Кравченко заявил, что принял решение об отставке. 14 сентября генпрокурор сообщил, что подписал постановление о предъявлении обвинения директору НАБУ. Ему, а также главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры он посоветовал уволиться. Также вчера прокурор сообщил об отъезде из Украины.