Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генпрокурора Украины
Руслан Кравченко отстранен от должности генерального прокурора Украины. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Он просил Верховную раду поддержать увольнение господина Кравченко, голосование по этому поводу должно состояться 15 сентября.
Руслан Кравченко
Фото: Thomas Peter / Reuters
Сегодня Руслан Кравченко сообщил об отъезде из Украины. По словам генпрокурора, он находится в «заграничной командировке», во время которой проведет несколько встреч с международными партнерами и расскажет о «реальном положении дел» в системе украинских антикоррупционных органов.
4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале операции «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров в стране. Через два дня суд арестовал замглавы департамента международных связей в офисе генпрокурора Сергея Крапиву. Затем Руслан Кравченко заявил, что собирается уйти в отставку. Он назвал решение политическим.
Летом 2025 года на Украине разгорелся конфликт вокруг независимости антикоррупционных органов: против инициативы, по которой НАБУ и САП переходят под контроль генпрокурора, назначаемого президентом, прошли протесты с лозунгами «Руки прочь от НАБУ» и требованиями наложить вето. Поскольку должность генпрокурора в этой схеме связана с надзором над антикоррупционными ведомствами, кадровое решение в отношении ее руководителя затрагивает не только личную судьбу Кравченко, но и устройство этого контроля.
Дополнительным фоном стало расследование НАБУ «Карфаген»: 4 сентября бюро объявило операцию против сети мошеннических колл-центров, а по версии ведомства, замруководителя одного из подразделений офиса генпрокурора создал преступную организацию для их «крышевания». Это связывает кадровую историю с проверкой работы самой прокуратуры, однако не устанавливает автоматически причину решения по ее руководителю.