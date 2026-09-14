Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генпрокурора Украины

Руслан Кравченко отстранен от должности генерального прокурора Украины. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Он просил Верховную раду поддержать увольнение господина Кравченко, голосование по этому поводу должно состояться 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кравченко

Фото: Thomas Peter / Reuters Руслан Кравченко

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сегодня Руслан Кравченко сообщил об отъезде из Украины. По словам генпрокурора, он находится в «заграничной командировке», во время которой проведет несколько встреч с международными партнерами и расскажет о «реальном положении дел» в системе украинских антикоррупционных органов.

4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале операции «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров в стране. Через два дня суд арестовал замглавы департамента международных связей в офисе генпрокурора Сергея Крапиву. Затем Руслан Кравченко заявил, что собирается уйти в отставку. Он назвал решение политическим.