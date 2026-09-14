Генпрокурор Украины Кравченко покинул страну после конфликта с НАБУ

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что покинул страну. «Сейчас нахожусь в заграничной командировке», — сообщил он в Telegram. По словам прокурора, он проведет несколько встреч с международными партнерами и расскажет «о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов» Украины. Он отметил признаки «концентрации ими неконтролируемого влияния», которые, по его мнению, несут риски для государственного суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор Украины Руслан Кравченко

Фото: Thomas Peter / Reuters Генпрокурор Украины Руслан Кравченко

Фото: Thomas Peter / Reuters

4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале операции «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров, действующих по всей Украине. 6 сентября суд арестовал замглавы департамента международных связей в офисе генпрокурора Сергея Крапиву. На следующий день Руслан Кравченко заявил, что принял решение об отставке, и назвал свое решение «политическим».

Сегодня утром генпрокурор сообщил, что подписал постановление о предъявлении обвинения директору НАБУ Семену Кривоносу. Последнему, а также главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко он посоветовал уволиться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у господина Кравченко теперь «есть только один путь — увольнение с должности». Он попросил Верховную раду «безотлагательно поддержать» увольнение.

Подробнее — в материале «Ъ» «На развалинах "Карфагена"».