Генпрокурор Украины Кравченко покинул страну после конфликта с НАБУ
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что покинул страну. «Сейчас нахожусь в заграничной командировке», — сообщил он в Telegram. По словам прокурора, он проведет несколько встреч с международными партнерами и расскажет «о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов» Украины. Он отметил признаки «концентрации ими неконтролируемого влияния», которые, по его мнению, несут риски для государственного суверенитета.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко
Фото: Thomas Peter / Reuters
4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале операции «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров, действующих по всей Украине. 6 сентября суд арестовал замглавы департамента международных связей в офисе генпрокурора Сергея Крапиву. На следующий день Руслан Кравченко заявил, что принял решение об отставке, и назвал свое решение «политическим».
Сегодня утром генпрокурор сообщил, что подписал постановление о предъявлении обвинения директору НАБУ Семену Кривоносу. Последнему, а также главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко он посоветовал уволиться.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у господина Кравченко теперь «есть только один путь — увольнение с должности». Он попросил Верховную раду «безотлагательно поддержать» увольнение.
Подробнее — в материале «Ъ» «На развалинах "Карфагена"».
Противостояние касается не только кадровых решений. В ходе операции «Карфаген», объявленной НАБУ 4 сентября, бюро по своей версии выявило преступную организацию, которую создал замруководителя одного из подразделений офиса генпрокурора для «крышевания» мошеннических колл-центров. Со своей стороны офис генпрокурора утверждал, что сотрудники НАБУ получили доступ к материалам дела о предполагаемых преступлениях лиц, связанных с руководством САП, и намеревался проверить, не превысили ли они полномочия.
Значение спора определяется устройством антикоррупционной системы: НАБУ и САП были созданы в 2015 году, детективы НАБУ расследуют дела, которые затем передаются в САП, а далее — в Высший антикоррупционный суд. В июле 2025 года был подписан законопроект, подчинявший НАБУ и САП генпрокурору: он получал доступ ко всем материалам, право давать детективам обязательные указания и менять подследственность дел; после протестов и критики западных партнеров 31 июля полномочия антикоррупционных органов были восстановлены. Поэтому нынешняя эскалация затрагивает вопрос о том, кто контролирует расследования и может определять их дальнейшее движение.