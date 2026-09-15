«Яблоко» обратилось в Конституционный суд из-за снятия с выборов

«Яблоко» направило в Конституционный суд жалобу из-за отмены регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму. В своей жалобе «Яблоко» привело семь «взаимосвязанных элементов сложившегося правоприменительного смысла», которые партия сочла неконституционными.

В частности, «Яблоко» считает, что любой информационный материал на сайте участвующей в выборах партии может быть признан агитационным «независимо от цели его создания». В числе других недовольств партии:

архивные материалы, опубликованные до начала избирательной кампании, могут быть признаны агитацией;

незначительное использование объекта интеллектуальной собственности может стать основанием для снятия списка;

при рассмотрении избирательных споров не учитывается, охраняется ли объект авторским правом;

на политические партии возложена ответственность за действия граждан, самостоятельно занимающихся агитацией;

для вывода об использовании партией средств избирательного фонда «достаточно предположений о стоимости той или иной деятельности» без доказательств расходования денег;

получение российским гражданином или организацией средств из иностранного источника в прошлом может быть основанием для признания их пожертвований партии неправомерными.

В «Яблоке» сделали вывод, что сформировавшийся подход дает возможность снять с выборов любого кандидата. В партии считают, что такой правоприменительный смысл «противоречит конституционным принципам политического многообразия и многопартийности», а также свободе слова и равенству перед законом.

10 августа Верховный суд (ВС) отменил регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Решение приняли по иску партии «Родина», которая заявила об использовании «Яблоком» нескольких изображений и популярных цитат без разрешения правообладателей, а также обвинила партию в иностранном финансировании. 17 августа Апелляционная коллегия ВС оставила это решение в силе, а жалобу «Яблока» суд рассматривать не стал.

О том, за что снимали кандидатов в Госдуму в 2026 году, читайте в материале «Ъ» «Подсчет уволенников».