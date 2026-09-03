Верховный суд не стал рассматривать жалобу «Яблока» на снятие с выборов

Верховный суд России не стал рассматривать надзорную жалобу «Яблока», которую партия подала после решения инстанции снять ее с выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба «Яблока».

По данным партии, объем жалобы составил 64 страницы, ее Верховный суд изучал около суток. После этого инстанция отказалась передавать жалобу на рассмотрение президиума суда. «Мотивы отказа пока неизвестны. Юрист партии Виталий Исаков запросил в Верховном суде заверенную копию судебного акта, принятого по результатам рассмотрения надзорной жалобы»,— сообщила пресс-служба. Юристы «Яблока» начали готовить жалобу в Конституционный суд России.

10 августа Верховный суд отменил регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Государственную Думу по иску партии «Родина». «Родина» указывала на использование «Яблоком» нескольких изображений и популярных цитат в партийных материалах без разрешения правообладателей и получение иностранного финансирования. 17 августа Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе.