NYT: встречу по Ормузскому проливу перенесли из-за разногласий между Саудовской Аравией и Ираном

Встречу представителей Ирана с партнерами из стран Персидского залива по Ормузскому проливу пришлось отложить из-за новых предложений Саудовской Аравии. С частью из них иранская сторона не согласилась, с другими — пообещала ознакомиться, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива уточнил NYT, что Саудовская Аравия и Иран зашли в тупик при обсуждении ситуации вокруг Ормузского пролива. По его словам, Эр-Рияд представил несколько поправок, одна из которых противоречила утверждениям Тегерана о том, что Ормузский пролив не входит в число международных вод.

О новых предложениях Саудовской Аравии по Ормузскому проливу накануне сообщал корреспондент Axios, однако об их влиянии на проведение переговоров он не говорил.

Встреча глав МИД стран Персидского залива и Ирана была запланирована на 14 сентября. Стороны должны были обсудить проект омано-иранского соглашения по урегулированию судоходства в Ормузском проливе. Позднее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди объявил о переносе переговоров для «достижения консенсуса».