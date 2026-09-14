Axios: Саудовская Аравия внесла поправки в предложение по Ормузскому проливу

Саудовская Аравия внесла поправки в предложение Омана и Ирана по Ормузскому проливу, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из государств Персидского залива.

«Саудовская Аравия внесла поправки… поскольку опасалась, что предложенная формулировка может фактически установить в проливе новый статус-кво, который окажется неприемлемым ни для нее самой, ни для остальных стран Залива»,— написал господин Равид в соцсети X.

На 14 сентября была запланирована встреча глав МИД стран Персидского залива и Ирана. На ней стороны обсудят проект оманско-иранского соглашения, регулирующего судоходство в Ормузском проливе. Позже министр иностранных дел Омана сообщил о переносе встречи для «достижения консенсуса».