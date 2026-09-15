24 сентября 2026 года в самом центре Екатеринбурга в Teatro Veneziano состоится женский форум Woman Wings («Крылья Женщины»). Событие соберет спикеров из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и сотни участников из разных индустрий. Сквозная тема дискуссий — «Женщина нового времени» во всех ее деловых и социальных ролях: какие вызовы она преодолевает и какие возможности использует, ежедневно сталкиваясь со сложным выбором.

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В программе форума заявлены пленарные дискуссии и менторские гостиные, а также завтрак со спикерами. Актуальные для женщин темы представят спикеры: заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка РФ, профессор Алла Сигалова, журналист и адепт здорового образа жизни Юлия Бордовских, адвокат Екатерина Духина, министр здравоохранения Татьяна Савинова, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию Дарья Коробова, журналистка и интервьюер Ольга Чебыкина, основатель бренда одежды «Aline» Алина Нехай, основатель косметического бренда «Al Pero» Алёна Перова и многие другие. Ведущей мероприятия стала Ксения Телешова — общественный деятель и ментор. Форум организован сообществом Woman Wings при поддержке отеля Карлтон Москва.

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Основатель сообщества Жанна Казанская отмечает: «Форум-практикум Woman Wings пройдет в пятый раз, и впервые в Екатеринбурге. Важной миссией мероприятия является поддержка гармоничного развития женщины и женского предпринимательства с опорой на вневременные ценности, среди которых — уважение, доверие и честность».

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«Форум, прошедший в Карлтон Москва в ноябре 2025 года, собрал 1300+ участниц, обозначив, что одной из задач бизнеса является выход за рамки своей индустрии, способствуя созданию новых смыслов и экономическому развитию. Мы поддержали мероприятие не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, где форум собрал более 300 талантливых женщин и получил огромный отклик. Теперь, опираясь на успех предыдущих встреч, мы организуем форум в Екатеринбурге», — рассказывает Оксана Леоненко, генеральный директор Карлтон Москва. Отличительной особенностью форума являются менторские гостиные, позволяющие решать не только образовательные, но и прикладные задачи.