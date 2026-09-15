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Песков заявил о требовании России освободить космос от оружия

Песков: космос должен быть свободен от оружия

Россия продолжит настаивать на неразмещении любого оружия в космосе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские власти рассчитывают на международную консолидацию в вопросе демилитаризации космоса.

«Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия. И конечно, здесь мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса»,— сказал господин Песков на брифинге.

Накануне глава американских ВВС Трой Мейнк заявил, что США располагают оружием, которое позволяет контролировать космическое пространство. Подробности о вооружении он не привел, но уточнил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе. В апреле США отработали сценарий применения Россией ядерного оружия против спутников. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва выступает против появления такого оружия на орбите.

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