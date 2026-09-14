Министр ВВС США рассказал об оружии для контроля космического пространства

Военно-воздушные силы США располагают оружием, которое позволяет контролировать космическое пространство, заявил глава американских ВВС Трой Мейнк. Описывать вооружение он не стал, однако подчеркнул, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Rourke / Reuters Фото: Matt Rourke / Reuters

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию меняющимся угрозам, где бы они ни существовали», — сказал господин Мейнк на конференции Air, Space, Cyber (цитата по Defence One). По этой причине, добавил он, США располагают «орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников».

Технические особенности вооружения чиновник раскрывать не стал. По его словам, сейчас США сосредоточены на создании систем, которые позволят военным отслеживать и уничтожать угрозы из космоса. К ним относятся, например, интегрированные в систему ПРО «Золотой купол» космические перехватчики и система обнаружения движущихся целей в космосе.

Как пишет Defence One, Трой Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, ссылаясь на «соображения национальной безопасности».

Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что господин Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.