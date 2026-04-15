США отработали сценарий применения Россией ядерного оружия против спутников

Космическое командование США сообщило о проведении первых командно-штабных учений Apollo Insight, посвященных применению оружия массового поражения в космосе. Они прошли в марте в закрытом формате с участием военных Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, сообщил 14 апреля портал Defence One.

Основным сценарием учений стало «гипотетическое использование Россией ядерного оружия для выведения из строя западных орбитальных спутниковых группировок». В них участвовали представители американских ведомств, включая NASA, Министерство энергетики и Агентство по снижению угроз обороны, а также более 60 компаний оборонно-промышленного комплекса. Глава Космического командования генерал Стивен Уайтинг отметил, что данные разведки о подобных разработках в России и Китае якобы вынуждают готовиться к событиям, «которые никто не хотел бы увидеть реализованными на практике».

Сценарий исходил из совокупности эффектов ядерного удара в космосе: поражения спутников в зоне взрыва и формирования радиационных аномалий, способных в течение длительного времени выводить из строя аппараты, входящие в зону их действия. По расчетам американцев, основной разрушительный эффект достигается мощным электромагнитным импульсом и радиацией. Последствия могут затронуть как военные, так и гражданские сервисы, включая связь, навигацию и передачу данных. В отчете Космического командования указано, что идея проведения подобных учений появилась на основе оценок, ранее обсуждавшихся на высшем политическом уровне в США. В 2024 году ряд законодателей предупреждали о «серьезной угрозе национальной безопасности», связанной с «дестабилизирующими иностранными военными возможностями». Тогда же администрация президента Джо Байдена заявляла о наличии на орбите спутника «Космос-2553», якобы связанного с подобными разработками.

При этом подтверждений наличия у России ядерного противоспутникового оружия у разведсообщества США нет. Российские власти такие обвинения отвергают. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не планирует размещать ядерное оружие в космосе и выступает против его появления на орбите, а в МИДе подобные обвинения называли «политизированными».

Дмитрий Сотак