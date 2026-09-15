Еще одного фигуранта дела о растрате в челябинском миндоре осудили

Советский районный суд Челябинска признал виновным бывшего начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Плюту в растрате денег на капремонт региональных трасс (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб., сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник из суда.

Суд установил, что Алексей Плюта в составе организованной группы похитил 263 млн руб., принадлежавших министерству дорожного хозяйства Челябинской области. Средства были выделены на ремонт, в том числе капитальный, строительство и реконструкцию трасс региона, а также мостов. Преступления совершались с помощью завышения начальных максимальных цен контрактов — в их формирование включали резерв средств на непредвиденные работы. Кроме того, миндортранс региона обеспечивал проведение конкурсов, к участию в которых не допускались иные компании.

Суд также удовлетворил гражданский иск ведомства к фигуранту и его подельникам на общую сумму 263 млн руб.

Алексей Плюта активно помогал следствию в расследовании дела, в том числе позволив возбудить уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении экс-министра дорожного хозяйства области Алексея Нечаева.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2025 года сотрудники ФСБ задержали Алексея Нечаева. Ему предъявили обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отправили в следственный изолятор. Фигурантами этого дела также стали бывший глава миндортранса региона Дмитрий Микулик, экс-руководители компаний «Южуралавтобан» и «Южуралмост» Константин Зарипов и Александр Зырянов, бывший юрист Екатерина Краснихина. Позже к ним добавились первый заместитель начальника правового управления миндортранса области Станислав Куликов, его предшественник на этом посту Алексей Плюта и замначальника того же управления Ирина Клементьева. По версии следствия, в 2015–2019 годах в процессе исполнения государственных контрактов в сфере строительства и ремонта дорог было похищено более 2,9 млрд руб. Екатерину Краснихину осудили в июне этого года.

Виталина Ярховска