Песков заявил о попытке Украины атаковать российский энергообъект

Украинская сторона сегодня ночью пыталась атаковать объект энергетики в одном из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Регион и название предприятия он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков добавил, что Россия проводит комплексную работу по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов. «Делается это все по поручению президента, ну и также по следам подписания известного указа, который обсуждался так активно в общественном мнении и в бизнес-кругах»,— пояснил пресс-секретарь на брифинге.

Речь идет об указе президента Владимира Путина, который вводит временное управление на объектах критической инфраструктуры в случае их недостаточной защиты от атак БПЛА. Среди таких объектов указаны ТЭК, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. В начале сентября первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что применять указ на практике пока не приходилось.

Прошедшей ночью над российскими регионами сбили 222 беспилотника. Власти Самарской области сообщали о повреждении промпредприятия. Какие-либо подробности об объекте неизвестны.