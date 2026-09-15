Песков заявил о попытке Украины атаковать российский энергообъект
Песков: Украина ночью пыталась ударить по одному из энергообъектов в России
Украинская сторона сегодня ночью пыталась атаковать объект энергетики в одном из российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Регион и название предприятия он не уточнил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Песков добавил, что Россия проводит комплексную работу по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов. «Делается это все по поручению президента, ну и также по следам подписания известного указа, который обсуждался так активно в общественном мнении и в бизнес-кругах»,— пояснил пресс-секретарь на брифинге.
Речь идет об указе президента Владимира Путина, который вводит временное управление на объектах критической инфраструктуры в случае их недостаточной защиты от атак БПЛА. Среди таких объектов указаны ТЭК, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. В начале сентября первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что применять указ на практике пока не приходилось.
Прошедшей ночью над российскими регионами сбили 222 беспилотника. Власти Самарской области сообщали о повреждении промпредприятия. Какие-либо подробности об объекте неизвестны.
Попытка атаки сама по себе не означает автоматической передачи объекта во временное управление. Меру могут применить, если владелец не справляется в том числе с отражением атак БПЛА, а также при неоднократном сознательном саботаже решений единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии; вводит ее правительство по поручению президента.
Управление могут передать не только предприятием, но и его контролирующими лицами. Такая мера рассчитана на период устранения проблемы: решение о ее прекращении принимают после обеспечения безопасности или восстановления объекта. При этом понятие критической инфраструктуры сформулировано широко и включает, в частности, объекты жизнеобеспечения, логистики, транспорта и потенциально опасные объекты.