Силы ПВО за ночь сбили над Россией 222 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 222 беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Воронежской области при падении обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены остекление, крыши и фасады четырех частных домов. В Ростовской области зафиксировали повреждения в нескольких домах, на складах сельхозпредприятий, в газовой трубе, а также в продуктовом магазине. В Самарской области повреждено промышленное предприятие, обошлось без жертв.