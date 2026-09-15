ЦБ оценил вклад ситуации на рынке топлива в инфляцию

Вклад ситуации на рынке топлива в инфляцию оценивается примерно в 0,7-0,8 процентного пункта (п. п.), заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Андрей Ганган. По его словам, «прямой эффект достаточно легко посчитать».

«Вы можете взять долю бензина и дизеля в потребительской корзине, посмотреть, насколько выросли цены на бензин с начала года и, соответственно, получите величину в процентных пунктах к инфляции»,— пояснил господин Ганган на форуме РБК (цитата по ТАСС).

Дефицит на рынке топлива в России возник в конце мая из-за участившихся украинских атак на НПЗ. Это привело к очередям на заправках и резкому скачку цен на топливо. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что из-за ситуации на рынке топлива в летние месяцы ускорился рост цен. В базовом сценарии регулятора годовая инфляция в 2026 году составит 6–7%, а в следующем году вернется к 4%.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ бросил якорь».