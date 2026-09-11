Набиуллина объяснила рост цен топливным кризисом
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке заявила, что ускорение роста цен в летние месяцы в основном было вызвано ситуацией на рынке топлива.
Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого ряда товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию»,— сказала Эльвира Набиуллина.
На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. В пресс-релизе по итогам заседания отмечалось, что в базовом сценарии регулятора годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.
Удорожание топлива сначала повышает издержки грузовых перевозок, авиации, такси и курьерской доставки. Затем давление может перейти на плодоовощную и другую скоропортящуюся продукцию, строительные материалы, мебель и сельхозпроизводство — через стоимость доставки и работы техники.
Устойчивость такого эффекта зависит от того, смогут ли компании переложить выросшие издержки на покупателей. Более сдержанный спрос ограничивает этот перенос, а стабилизация ситуации с топливом способна снизить инфляционные ожидания; при этом бензин сам по себе чувствителен для населения и бизнеса. По июньской статистике 2026 года явных признаков вторичного роста цен по широкому кругу товаров и услуг еще не было, поэтому оценка дальнейшего распространения эффекта требовала данных за июль—август.