Набиуллина объяснила рост цен топливным кризисом

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке заявила, что ускорение роста цен в летние месяцы в основном было вызвано ситуацией на рынке топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого ряда товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию»,— сказала Эльвира Набиуллина.

На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. В пресс-релизе по итогам заседания отмечалось, что в базовом сценарии регулятора годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.